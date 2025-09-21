Çocuklarda diş sağlığı alarm veriyor: Eğitim başarısı da tehlikede

Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, Türkiye’de çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda alarm verici bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirterek ailelere ve eğitimcilere önemli uyarılarda bulundu.

Özkan, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2023 verilerine göre, 5-6 yaş grubundaki çocukların yüzde 60’ında diş çürüğü bulunduğunu hatırlatarak, “Bu durum sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda çocuklarımızın eğitim hayatlarını karartan ciddi bir engeldir” dedi.

“DİŞ ÇÜRÜĞÜ OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR”

Prof. Dr. Özkan, son yıllarda yapılan araştırmaların ağız sağlığı sorunlarının eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı:

“2023’te yayınlanan bir araştırmaya göre, diş çürüğü olan okul öncesi çocukların okuma-yazma becerilerinde geride olduğu saptandı. İlkokul çağında ise diş ağrısı nedeniyle devamsızlık oranı artıyor, çocuklar derse konsantre olmakta zorlanıyor ve öğrenme güçlükleri yaşıyor. Ayrıca maloklüzyon (dişlerde kapanış bozukluğu) bulunan çocukların konuşma ve iletişim becerilerinde de akranlarına göre geri kaldıkları gözlemlenmiştir.”

“EBEVEYNLER VE EĞİTİMCİLER DİKKAT ETMELİ”

Diş sorunlarının yalnızca ağız sağlığını değil, çocukların genel gelişimini de olumsuz etkilediğini belirten Özkan, şunları söyledi:

“Okul öncesi dönemde diş çürükleri beslenme alışkanlıklarını bozarak gelişimi yavaşlatabilir. Ağrı nedeniyle uyku düzenleri bozulur, motivasyonları düşer. 2024’te yapılan bir araştırma da çürük sayısı, diş eti ve plak sorunları arttıkça okul devamsızlığının yükseldiğini, akademik başarının da olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Bu nedenle ebeveynler erken yaşta çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmalı. Günde en az iki kez florürlü macunla dişler fırçalanmalı, okul öncesi dönemde bu alışkanlık oyunlarla eğlenceli hale getirilmeli.”

“YARIK ÖRTÜCÜ TEDAVİYLE ÇÜRÜK ÖNLENEBİLİR”

Çocuklarda diş çürüğünü önlemede yarık örtücü tedavisinin etkili olduğunu vurgulayan Özkan, “Azı dişlerin çürümeye meyilli girintileri daha çürümeden dolgu malzemesiyle kapatılabilir. Böylece çürük başlamadan önlenir ya da ilerlemeden durdurulabilir. Bu yöntem, çocukların diş sağlığını güvence altına alan önemli bir koruyucu uygulamadır” dedi.

Özkan, ayrıca şekerli ve asitli gıdalardan uzak durulması, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

Ara öğünlerde sağlıklı alternatifler (meyve, sebze, süt ürünleri) sunun.

Çocukları ilk dişlerinden itibaren 6 ayda bir diş hekimine götürün.

Florür takviyesi ile diş minesini güçlendirin.

Okullarda ağız sağlığı eğitimleri düzenleyin ve diş fırçalama alışkanlığını teşvik edin.

“Sağlıklı gülüş, başarılı bir geleceğin anahtarı”

Çocukların sağlıklı gülüşlerinin eğitim hayatında ve sosyal yaşamda büyük bir avantaj sağladığını belirten Özkan, “Unutmayalım ki çocuklarımızın sağlıklı gülüşleri, onların eğitim hayatındaki başarılarının ve mutlu bir geleceğin temelini oluşturur. Ağız ve diş sağlığına gereken özeni göstererek onların potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayabiliriz. Bu konuda hem ebeveynlere hem de eğitimcilere büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.