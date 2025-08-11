Çocuklarımız nerede?

Sıra dışı dramatik gerilimkorku Barbar’dan (2022) üç yıl sonra yönetmen Zach Cregger yeniden dram, gerilim, korku, komedi türündeki Silahlar’la (Weapons/2025) izleyicinin karşısına çıktı. Senaryosunu yazıp yönettiği, müziğini bestelediği filminin açılış sekansını Cregger bir çocuğun anlatımıyla başlatıyor: “Bu kasabamda meydana gelmiş gerçek bir olaydır. Normal bir gün olan çarşamba günü tüm sınıflardaki çocuklar derse eksiksiz katıldılar ama bayan Lucy’nin sınıfı bomboştu. Bir gece önce sabaha karşı saat 2.17’de her çocuk uyandı, evinden çıkıp karanlığa karıştı ve bir daha hiç dönmedi. Hikâye asıl burada başlıyor.” Ertesi gün öğretmen Lucy’nin 18 kişilik sınıfına sadece Alex gelir, 17 arkadaşı yoktur. Kaybolan çocuklar için ebeveynleri, okul yönetimi olağanüstü bir toplantı düzenler, oğlu giden Archer neden bir tek onun sınıfındaki öğrenciler yok oldu diyerek Lucy’yi suçlar. Soruşturma için bir ay okul kapatılır. Bu süre içinde kasabadaki sosyal ve psikolojik olaylar izleyiciye bazı ipuçları verir: Polis departmanı yozlaşmıştır, elit kesim kasabanın adını karalayan bu inanılmaz vakayı örtbas etmek ister, olaya karışanlar arasındaki yakın ilişkiler ortaya çıkar, Archer kendi olanaklarıyla olayı çözmeye çalışır, alkolik polis memuru yetkisini kötüye kullanır. Taşradaki her birey bu büyük gizemin parçası olacaktır.

TAŞRADAKİ KÖTÜLÜK

Yönetmen olay örgüsünü farklı karakterlerin gözünden aktarır, sahneler grafik şiddetle doludur, klostrofobik, melankolik atmosfer çok etkileyicidir. Tipik Amerikan taşrasının tipik ilkokulunda kan dondurucu bir dram gerçekleşmiştir. Olayı anlatan çocuk sesi banliyölerdeki yaşamın huzursuzluğunu, rahatsızlığını, tedirginliğini alabildiğine yansıtır. Kasaba dıştan ne denli huzurlu, dingin, konforlu, güvenli görünse de içten içe kötülük, öfke, şiddetle doludur. Zach Gregger insana ait acımasızlığı, kötülüğü, nefreti yansıtmadaki yeteneğini ustalıkla sergiler. Oyuncu kadrosu mükemmeldir: Josh Brolin (aynı zamanda yapımcı), Julia Garner, Alden Ehrenreich, Amy Madigan, Benedict Wong, Austin Austin Abrams, Cary Christopher. Yapım tasarımları (Tom Hammock), müzik (Cregger, Hays- Ryan Holladay), görüntü çalışması (Larkin Seiple) çok başarılıdır. Sinemanın kült klasiklerinden Village of the Damned (Lanetliler Kasabası/1960), Children of the Damned (1964), Stephen King uyarlamaları Dreamcatcher, The Monkey, Magnolia’dan (Manolya/Paul Thomas Anderson, 1999) esintiler içeren Silahlar’ı türün hayranları kaçırmasın.

HOLLYWOOD’DA NOSTALJİ ESİNTİSİ

Freakier Friday (Daha Çılgın Cuma/2025) Mary Rodgers’ın romanından sinemaya aktarılan, kült aile komedisi Freaky Friday’in (Çılgın Cuma/ 2003) üçüncü versiyonu. 1976 tarihli ikinci versiyonda beden değiştiren anne-kız rollerini Jodie Foster’la Barbara Harris oynamıştı. Çılgın Cuma, 2003’te gösterime girdiğinde pop-punk estetiği, ergen kültürü modaydı, Mark Waters’ın yönettiği, Lindsay Lohan’la Jamie Lee Curtis’in oynadığı komedinin sıkı hayranları var. Şimdilerde Hollywood’da eski filmlerin yeni versiyonları (Şeytan Marka Giyer 2, En İyi Arkadaşım Evleniyor 2) nostaljik titreşimler yaratıyor. Bunu fısat bilen şirketler de sağlam temele dayalı kült filmlere yöneliyorlar. 22 yıl sonraki son versiyon bir kadın projesi, yönetmen Nisha Ganatra, oyuncu kadrosunun çoğunluğu, iki yapımcı, kostümcü, kurgucu, tanıtım ekibi kadınlardan kurulu. Bu kez anne-kızla birlikte anneanne müstakbel üvey kızda beden değiştiriyor. Psikiyatrist anneanne Tess’te Jamie Lee Curtis (Tony Curtis’in kızı) oyunculuğunun zirvesinde, çok komik, doğal. Kızı Anna’da Lohan olgunlaşmış bekar anneyi canlandırıyor. Eski kadrodan çok sayıda oyuncu yer alıyor. Tess’le kızının eski sevgilisi Jake (Chad Michael Murray) arasındaki etkileşim olağanüstü. Genç oyuncular Julia Butters, Sophia Hammons çok başarılılar. Evrensel temalar kuşaklar arası anlaşmazlık, kimlik arayışı, Z kuşağı, çağdaş aile yapısını anlatan komedi günümüze ayrıntılı biçimde uyarlanmış.