Çocukluk arkadaşını uyurken öldüren sanığa müebbet hapis

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:27

Olay, geçen yıl haziran ayında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Babur, bir dönem sözleşmeli er olan, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nun zemin kattaki evinin penceresinin açık olduğunu fark edip, içeri girdi. Babur, yanında getirdiği bıçakla yatağında uyuyan Emrah Arslanoğlu'nu 13 yerinden bıçakladı. Elbiseleri kanlı olarak evden çıkan Ahmet Babur'u gören komşuları, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Emrah Arslanoğlu’nun cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan ve parmağında bıçak yarası bulunan Babur'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Babur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Babur, son kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu Ahmet Babur cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Emrah Arslanoğlu'nun yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'UYUMUYORDU, BENİ BEKLİYORDU'

Babur, mahkemedeki savunmasında eve girdiğinde Arslanoğlu’nun uyumadığını, kendisini beklediğini ileri sürdü. Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçu işlerken akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek, Adli Tıp Kurumu’na sevkinin sağlanmasını talep etti. Müşteki vekili ise sanığın daha önce verdiği beyanlarda maktulün uykuda olduğunu ifade ettiğini, beyanların otopsi raporunu destekler nitelikte olduğunu belirterek, sanığın akıl sağlığına yönelik rapor talebinin reddini ve cezalandırılmasını istedi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Ahmet Babur’u ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra Babur’un cezasını takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına çevirdi.