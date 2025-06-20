Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Eda Nur Hancı’ya dolandırıcılık şoku!

Dolandırıcılık vakalarında yaşanan artış, her geçen gün yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına neden olurken, bu kez hedefte oyuncu Eda Nur Hancı vardı.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın 2. kuşak ekibinde yer alan Hancı, evinde yaşadığı kombi arızası sonrası internetten teknik servis arayışına girdi. Ancak yardım almak isterken dolandırıcıların ağına düştü.

EVİNE GELEN USTALARA GÜVENDİ, 25 BİN TL DOLANDIRILDI

Sabah’ta yer alan habere göre, Hancı’nın evine gelen ve üzerinde teknik servis logosu bulunan kıyafetler giyen iki kişi, kombide yaptığı incelemelerin ardından "anakartın yandığını" söyledi. Değişim için 25 bin TL gerektiğini belirten kişiler, IBAN numarası göndererek ödeme talep etti. Hancı, belirtilen hesaba parayı gönderdi.

PARAYI GÖNDERDİ, SONRASINDA HİÇBİR HABER ALAMADI

Ancak ödeme sonrası kimse evine gelmedi. Durumdan şüphelenen Eda Nur Hancı, numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu karakola giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şahıslar kısa sürede gözaltına alındı.

Yakalanan iki kişi “Pişmanız” diyerek oyuncuya 25 bin TL’yi iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.





EDA NUR HANCI KİMDİR?

Oyuncu ve çevirmen olan Eda Nur Hancı, 23 Ocak 1996'da İstanbul'da doğdu. Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim görürken dilini geliştirmek amacıyla Kanada ve Amerika'da bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi aldı ve aynı kurumun tiyatro oyunlarında sahne almaya başladı.

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kazanan Hancı, okulun Fransızca eğitim vermesi nedeniyle bir yıl hazırlık eğitimi aldı. Bu süreçte oyun çevirileri yapmaya başladı.

İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca, ayrıca Almanca, Latince ve Eski Yunanca bilen Hancı, bir arkadaşı aracılığıyla BKM Mutfak seçmelerinden haberdar olup başvuruda bulundu ve elemeleri geçerek "Çok Güzel Hareketler 2" ekibine katıldı.