Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajları gündem olmaya devam ediyor. Peki, Daria Bondar Savina kimdir? Daria Savina kaç yaşında, nereli?
DARİA BONDAR SAVİNA KİMDİR?
Daria Bondar Savina, 17 Nisan 2001 doğumlu, Ukraynalı gazeteci, muhabir, model ve eski profesyonel dansçıdır. Şu anda, Ukrayna’nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk’in resmi medya muhabiri olarak görev alıyor.
DARIA BONDAR EVLİ Mİ?
Daria Bondar, Shakhtar Donetsk oyuncularından Valeriy Bondar ile evli. Çift, zaman zaman birlikte sosyal medya paylaşımları yaparak özel hayatlarını da takipçileriyle paylaşıyor.