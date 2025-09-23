Dawson’s Creek yıldızları yıllar sonra yeniden bir arada

Bir döneme damga vuran Dawson's Creek dizisinin oyuncuları, New York’ta düzenlenen özel bir gecede bir araya geldi. Richard Rodgers Tiyatrosu’ndaki etkinliğe Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe ve Busy Philipps katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle geceye gelemeyen dizinin başrol oyuncusu James Van Der Beek ise hayranlarına sürpriz yaparak video mesaj gönderdi.

SAHNEYE LIN-MANUEL MIRANDA ÇIKTI

Ünlü Broadway yıldızı Lin-Manuel Miranda, Van Der Beek’in yerine pilot bölümü okumak üzere sahneye çıktı. Etkinlik, kanserle mücadeleye destek amacıyla düzenlenirken, Miranda’nın performansı geceye damga vurdu.

VAN DER BEEK’TEN DUYGUSAL MESAJ

James Van Der Beek, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Orada olmadığıma inanamıyorum. Oyuncu arkadaşlarımı canlı olarak göremediğime inanamıyorum. Bu geceyi dört gözle beklemiştim.”

İzleyicilere teşekkür eden Van Der Beek, sahnedeki yerini Miranda’nın alacağını söyleyerek, “Çocuklarım onun beni geliştirilmiş bir versiyonum olduğunu düşünebilir” diye espri yaptı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI SAHNEYE ÇIKTI

Geceye damga vuran bir diğer an ise ünlü oyuncunun eşi Kimberly ve çocuklarının sahneye çıkarak dizinin ikonik şarkısı I Don’t Want to Wait’i söylemesi oldu.

James Van Der Beek, geçtiğimiz yıl kolorektal kanser teşhisi aldığını açıklamış, tedavi süreciyle ilgili olarak “İyimser olmak için sebep var ve kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.