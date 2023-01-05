Demet Akalın özel okul fiyatlarına isyan etti! "Milletvekili olmam gerek'
Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen yüzde 65'lik zamma isyan ederek "Yemin ediyorum harcanıyorum milletvekili olmam lazım" dedi.
Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamlara sessiz kalmadı. Artan fiyatlara tepki gösteren ünlü şarkıcı sitem etti.
Instagram hesabından bazı okulların fiyat listesi olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaşan Akalın, "Eğitim parasız olmalı. Bunlar özel okullar. Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem" dedi.
"BEDAVA OLSUN"
Bir diğer paylaşımında ise okullardaki kitapların ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Akalın, sözlerine şöyle devam etti:
"Kitaplar bedava olsun. Yazmışlar 'Almanya'da zaten öyle' diye. Yemin ederim harcanıyorum milletvekili olmam lazım. Evet olmam lazım. Bakanlık zor da vekil olur."
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