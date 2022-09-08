Demet Akalın'dan konser ve festival iptallerine tepki

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:37

Şarkıcı Demet Akalın son zamanlarda konser ve festivallerin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Son olarak Marmaris'te yapılacak Çağdaş Fest'in yasaklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, “Rockçısı popçusu rapçisi türkücüsü gerçekten bir olma zamanı!!! Saçma sapan bir yere olay!!! Konserimekarışma" yazdı.

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