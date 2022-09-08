Demet Akalın'dan konser ve festival iptallerine tepki

Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde iptal edilen konser ve festivallere tepki göstererek, "Bir olma zamanı, konserime karışma" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:37
Demet Akalın'dan konser ve festival iptallerine tepki
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Şarkıcı Demet Akalın son zamanlarda konser ve festivallerin iptal edilmesine tepki gösterdi. 

Son olarak Marmaris'te yapılacak Çağdaş Fest'in yasaklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, “Rockçısı popçusu rapçisi türkücüsü gerçekten bir olma zamanı!!! Saçma sapan bir yere olay!!! Konserimekarışma" yazdı. 

Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.


Demet Akalın konser FESTival

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