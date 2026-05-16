Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deneme amaçlı ekilmişti, 400 ailenin geçim kaynağı oldu! Dağların eteğinde doğal yöntemlerle yetişiyor...

Deneme amaçlı ekilmişti, 400 ailenin geçim kaynağı oldu! Dağların eteğinde doğal yöntemlerle yetişiyor...

16.05.2026 16:30:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Deneme amaçlı ekilmişti, 400 ailenin geçim kaynağı oldu! Dağların eteğinde doğal yöntemlerle yetişiyor...

Batman'ın Sason ilçesinde 2026 yılının ilk organik çilek hasadı yapıldı. Yağışların mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle üreticiler bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaklaşık 18 yıl önce deneme amaçlı başlayan çilek üretimi, bugün ilçede yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı haline geldi. İlk hasat ürünleri Batman'ın yanı sıra Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki diğer illerde satışa sunuluyor. Üreticilerden Kutbettin Erdem, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle hasadın bir miktar geciktiğini ancak ürün veriminin oldukça iyi olduğunu söyledi. Erdem, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte 2026 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere gönderiyoruz. Şu an çileğin kilogram fiyatı 120 lira, kasa fiyatı ise 300 lira. Önümüzdeki günlerde ürün arttıkça fiyatlarda da düşüş yaşanacaktır" dedi.

Yağışların mevsim normallerinde seyretmesinin ürün kalitesine olumlu yansıdığını belirten Erdem, herhangi bir ürün kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Bereketli ve bol bir hasat bekliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim daha da artacak. İlerleyen süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerine de çilek göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, üreticiler, işçi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek geçmiş yıllarda verilen devlet desteklerinin bu yıl da devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

İlgili Konular: #çilek #hasat #Sason

İlgili Haberler

Hem yayla da hem sera da! 3 kuşağın hasat mesaisi
Hem yayla da hem sera da! 3 kuşağın hasat mesaisi Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Teslime Uçkan, kızı Nebise Tekerek ve torunu Teslime Tekerek, üç kuşaktır seracılıkla uğraşarak hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Bafra Ovası’nda son kış hasadı: Fiyatını 3'e katladı..
Bafra Ovası’nda son kış hasadı: Fiyatını 3'e katladı.. Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin verimli sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi.
Erzincan’da hasat mesaisi başladı: Yıllık 180 bin rekolte!
Erzincan’da hasat mesaisi başladı: Yıllık 180 bin rekolte! Erzincan’da seralarda yetiştirilen marullarda hasat mesaisi başladı.