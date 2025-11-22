Denizli'nin geleneksel lezzeti: Kaymaklı cızlama

Haşlanmış patatesle zenginleştirilen hamurun, kaymaklı süt karışımıyla buluşarak fırında nar gibi kızarması, ona hem doyurucu hem de benzersiz bir aroma kazandırır. Pekmezle birlikte sunulduğunda ise geleneksel tatların kusursuz uyumunu hissettiren cızlama, hem pratik hem de bereketli bir tarif

CIZLAMA MALZEMELERİ

2 kg un

2 tane patates

2 su bardağı sıcak ortamda bırakılmış süt

1 su bardağı süt kaymağı

1 yemek kaşığı tereyağı

CIZLAMA NASIL YAPILIR?

Un, su ile hamur haline getirilir. Patatesler haşlanır, rendelenir, hamur ile karıştırılır ve mayalanmaya bırakılır. 30 dakika dinlendirilen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, önceden yağlanmış tepsiye döşenerek üzerine hafifçe bastırılır. Hamurlar tepside de 15 dakika dinlendirilir. Daha sonra sıcak ortamda bırakılmış ve yapısı değişmiş süt ürünü içine kaymak katılarak, tepsideki hamurun üstüne sürülür. Üzerine tereyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirilir. Pekmeze batırılarak yenebilir.