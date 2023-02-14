Deprem ortak yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda? Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:09

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da büyük yıkımlar meydana geldi ve 30 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Depremzedeler için Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağarken Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından depremden etkilenen bölgeler için yardım gecesi düzenlenmesi kararı alındı.

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMI NE ZAMAN?

Ülkemizde gerçekleşen depremler için hazırlanan Türkiye Tek Yürek yardım gecesinin hangi kanallarda yayınlanacağı yurttaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Tek Yürek yardım programı 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak.

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMININ SUNUCULARI KİMLER?

Yardım programına katılan tüm kanallarla ortak yapılacak olan yayında, sunuculuğu Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstlendi.

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMI HANGİ KANALLARDA YAYIMLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini açıkladı. Konu hakkında dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak."