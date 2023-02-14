Haber alınamıyordu: Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:42

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:42

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Hatay'da bulunan Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak yaşamını yitirdi.

Günlerdir sosyal medya hesabından kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan Çağrı Çıtanak'ın oyuncu eşi Başak Gümülcinelioğlu, Instagram’da yaptığı paylaşımda Nevber Yurdal Çıtanak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"ANNEMİZİ KAYBETTİK..."

Gümülcinelioğlu paylaşımında, “Annemizi kaybettik… Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

DEFALARCA YARDIM İSTEMİŞTİ

Çıtanak, 21 bin 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremler sırasında Hatay'da bulunan annesi Nevber Yurdal Çitanak için yardım istemişti.

Antakya'nın Sümerler Mahallesi, Harbiye Caddesi'ndeki A/3 blokta yaşayan annesinden haber alamayan Çıtanak, enkaz çalışmalarının devam ettiğini ve bir ihtimal evden çıkmış olabileceğini belirtmişti.

Çıtanak, annesi için yaptığı yardım çağrısında arama kurtarma ekiplerine şöyle seslenmişti:

"Hastanelerde, sokaklarda gören, duyan arkadaşlarımızdan, görevlilerden yardım istiyoruz. Korkudan ve şoktan konuşamıyor, hatırlamıyor olabilir."

Depremin ilk günü de ekiplerden yardım isteyen Çıtanak, annesine ulaşamadığı haberini "Doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin” sözleriyle duyurmuştu.