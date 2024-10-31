Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:55

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:55

Rusya'nın Google'a kestiği 20 desilyon dolarlık cezanın gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, birçok kişi desilyonun ne demek olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki, Desilyon nedir? Desilyon ne demek? 20 Desilyon dolar ne kadar?

DESİLYON NEDİR?

Desilyonun altında, sıfır sayısına göre giderek küçülen sayılar bulunur. Desilyon'un bir altında Nonilyon yer alır:

Nonilyon (10³°): 1 ve 30 sıfır (1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000)

Oktilyon (10²7): 1 ve 27 sıfır

Septilyon (10²4): 1 ve 24 sıfır

Seksilyon (10²¹): 1 ve 21 sıfır

Kentilyon (10¹8): 1 ve 18 sıfır

Katilyon (10¹5): 1 ve 15 sıfır

Trilyon (10¹²): 1 ve 12 sıfır

Milyar (10?): 1 ve 9 sıfır

Milyon (106): 1 ve 6 sıfır

Bin (10³): 1 ve 3 sıfır

Bu sayıların hepsi, desilyondan daha küçük ve daha az sıfıra sahip sayılar olarak sıralanır.

BÜYÜK KATLAR

Desilyondan sonra, sıfır sayısı artarak devam eder. Her seferinde üç sıfır ekleyerek sırayla şu sayıları elde ederiz:

Undesilyon (10³6): 1 ve 36 sıfır

Dodesilyon (10³?): 1 ve 39 sıfır

Tredesilyon (104²): 1 ve 42 sıfır

Quatordesilyon (1045): 1 ve 45 sıfır

Quindesilyon (1048): 1 ve 48 sıfır

Sexdesilyon (105¹): 1 ve 51 sıfır

Septendesilyon (1054): 1 ve 54 sıfır

Oktodesilyon (1057): 1 ve 57 sıfır

Novemdesilyon (106°): 1 ve 60 sıfır

Vigintilyon (106³): 1 ve 63 sıfır

Bu büyük sayılar, daha soyut ve nadiren kullanılan sayılardır ve sıklıkla teorik ya da bilimsel çalışmalarda kullanılırlar.

DESİLYONDA KAÇ SIFIR VAR?

1 desilyonda 33 sıfır vardır. Yani 1 desilyon, 1'in yanına 33 tane sıfır eklenerek elde edilen bir sayıdır.

20 DESİLYON DOLAR KAÇ TL EDER?

30 Ekim 2024 Çarşamba günü kurunu baz aldığımızda, 1 dolar 34.29 TL'den işlem görüyor. Yani bugünün kuruna göre hesap yapacak olursak, 1 desilyon dolar 34.29000000000000000000000000000000000 TL yapıyor. 20 desilyon doları bulmak için ise bu sonucu 20 ile çarpmamız gerekiyor.