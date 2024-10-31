Desilyon nedir? Desilyon ne demek? 20 Desilyon dolar ne kadar?
Rusya'da bir mahkeme, Google'ın Rus medya kanallarını engellediği gerekçesiyle, teknoloji devinin yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti. Peki, Desilyon nedir? Desilyon ne demek? 20 Desilyon dolar ne kadar?
Rusya'nın Google'a kestiği 20 desilyon dolarlık cezanın gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, birçok kişi desilyonun ne demek olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki, Desilyon nedir? Desilyon ne demek? 20 Desilyon dolar ne kadar?
DESİLYON NEDİR?
Desilyonun altında, sıfır sayısına göre giderek küçülen sayılar bulunur. Desilyon'un bir altında Nonilyon yer alır:
Nonilyon (10³°): 1 ve 30 sıfır (1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000)
Oktilyon (10²7): 1 ve 27 sıfır
Septilyon (10²4): 1 ve 24 sıfır
Seksilyon (10²¹): 1 ve 21 sıfır
Kentilyon (10¹8): 1 ve 18 sıfır
Katilyon (10¹5): 1 ve 15 sıfır
Trilyon (10¹²): 1 ve 12 sıfır
Milyar (10?): 1 ve 9 sıfır
Milyon (106): 1 ve 6 sıfır
Bin (10³): 1 ve 3 sıfır
Bu sayıların hepsi, desilyondan daha küçük ve daha az sıfıra sahip sayılar olarak sıralanır.
BÜYÜK KATLAR
Desilyondan sonra, sıfır sayısı artarak devam eder. Her seferinde üç sıfır ekleyerek sırayla şu sayıları elde ederiz:
Undesilyon (10³6): 1 ve 36 sıfır
Dodesilyon (10³?): 1 ve 39 sıfır
Tredesilyon (104²): 1 ve 42 sıfır
Quatordesilyon (1045): 1 ve 45 sıfır
Quindesilyon (1048): 1 ve 48 sıfır
Sexdesilyon (105¹): 1 ve 51 sıfır
Septendesilyon (1054): 1 ve 54 sıfır
Oktodesilyon (1057): 1 ve 57 sıfır
Novemdesilyon (106°): 1 ve 60 sıfır
Vigintilyon (106³): 1 ve 63 sıfır
Bu büyük sayılar, daha soyut ve nadiren kullanılan sayılardır ve sıklıkla teorik ya da bilimsel çalışmalarda kullanılırlar.
DESİLYONDA KAÇ SIFIR VAR?
1 desilyonda 33 sıfır vardır. Yani 1 desilyon, 1'in yanına 33 tane sıfır eklenerek elde edilen bir sayıdır.
20 DESİLYON DOLAR KAÇ TL EDER?
30 Ekim 2024 Çarşamba günü kurunu baz aldığımızda, 1 dolar 34.29 TL'den işlem görüyor. Yani bugünün kuruna göre hesap yapacak olursak, 1 desilyon dolar 34.29000000000000000000000000000000000 TL yapıyor. 20 desilyon doları bulmak için ise bu sonucu 20 ile çarpmamız gerekiyor.
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