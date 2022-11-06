Dikkat çeken 'elektronik oyun' araştırması: 'Türkiye'de her 2 kişiden biri...'

06 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Ipsos, Türkiye'deki elektronik oyun oynama oranları ve tercih edilme sebepleri ile ilgili son araştırmasını yayımladı.

81 ilde 18-45 yaş arası 3 bin kişi ile online anket yöntemi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de yaklaşık her 2 kişiden biri elektronik oyun oynuyor.

Tercih edilen elektronik cihaz bazında oyun türü değişiklik gösterse de Türkiye’de halen daha en popüler PUBG, Valorant gibi FPS türünde oyunlar olurken, MOBA türünde ise LOL ilk sırayı aldı. Konsolda ise FIFA ve PES elektronik oyunları öne çıktı.

EKİPMANLARDA EN YÜKSEK SAHİPLİK ORANI KULAKLIK OLDU

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; oyuncular oyun oynarken?;? ?oyunun ?kalitesini ve ?oyuncunun konforunu etkileyen ekipmanlarda, ilk üç sırayı kulaklık, mouse ve klavye aldı.

Elektronik Oyuncuların kaynak takibi kişiden kişiye göre değişsede, eski yayınlar yada canlı yayın takibi gibi çoklu seçenek sunan YouTube, kanallar arasında ilk sırada yer aldı. Bununla birlikte Twitch, hem oyun mekanikleri hemde oyunlarla alakalı bilgi paylaşımı sağladığı için hard-core oyuncular tarafından en çok tercih edilen kanal oldu.

"DAHA DA YÜKSELECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR DEĞİL"

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir süre önce dünya çapında elektronik oyun sektöründeki prodüksiyon harcamalarının sinema sektörünü geçtiğini okuduğumda şaşırdığımı itiraf edeyim. Elektronik oyunların muazzam bir ivme kazandıklarını elbette görüyordum ama yine de bu bilgi çok benim için çarpıcı olmuştu. Bu yaz yaptığımız araştırmanın sonuçları bu büyük ivmeyi doğrular nitelikte. Cep telefonlarının birer bilgisayar kapasitesine erişmesi ile birlikte elektronik oyun gündelik hayata daha fazla girdi.

Elektronik oyun konusunda yayın yapan sosyal medya kullanıcıları da hem dünyada hem Türkiye'de olağanüstü popüler oldular. Ülkemizde neredeyse her iki kişiden biri elektronik oyun oynuyor. Bilişim çağında doğanların nüfus içindeki payının zamanla artması ile bu oranın daha da yükseleceğini söylemek zor değil."