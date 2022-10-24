Ünlü oyuncu Matthew Perry: Ayılmak için yaklaşık 9 milyon dolar harcadım

24 Ekim 2022 Pazartesi, 08:39

Matthew Perry (53) The New York Times'a demecinde, "Ayık kalabilmek için muhtemelen 9 milyon ABD Doları (167 milyon 351 bin 400 Türk Lirası) harcadım" dedi ve tam 18 aydır ayık olduğunu belirtti. Friends dizisinin ünlü yıldızı, tedavi süresince bir noktada "günde 55 adet Vicodin ilacı" aldığını da sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu röportajında, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesi olan Friends dizisinde, hayatını değiştirecek rolü aldığında, alkolizminin de hayatında kök salmaya başladığını kaydetti.

NEREDEYSE ÖLÜYORDU

Perry, yıllar geçtikçe bağımlılığının arttığını ve 2018'de neredeyse hayatına mal olmak üzere olduğunu açıkladı. Mide-bağırsak perforasyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Perry'nin kolonu, yoğun opioid (opium türevleri ve sentetik maddeler dahil; morfin, eroin, kokain gibi maddeler) kullanmaktan patlamıştı. İki haftası komada olmak üzere toplam beş ay hastanede yattı ve daha sonra dokuz ay boyunca kolostomi (dışkı) torbası takmak zorunda kaldı.

"PENGUENLER GİBİ..."

Perry, The New York Times'a demecinde, "Bir penguen hastalandığında veya yaralandığında, diğer penguenler onu çevreler ve destekler. Penguen kendi başına yürüyebilene kadar onun etrafında dolaşırlar. Oyuncu kadrosunun benim için yaptığı tam olarak buydu” dedi.