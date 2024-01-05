Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte diş ağrısını geçiren doğal yöntemler!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:26

Güncelleme: 05.01.2024 - 10:26

Diş ağrısı, hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen rahatsız edici bir durumdur. Diş ağrısı, genellikle diş çürümesinden kaynaklanan dişlerde, diş etlerinde ve çene bölgesinde oluşan ağrıyı ifade eder. İlaç içmek yerine yapacağınız bazı karışım ve doğal yöntemler diş ağrınızı hızlı ve etkili bir şekilde azaltarak rahatlama sağlayabilir. Ancak ağrınız diş çürüğü veya iltihabı gibi bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa mutlaka diş hekimine başvurmalısınız.Peki diş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir, evde diş ağrısı için neler yapılabilir? Hepsi ve daha fazlası haberin devamında...



TUZLU SU İLE GARGARA YAPMAK:

Diş ağrısına iyi gelen tuzlu su ile ağız içine yapılacak gargara, dişlerin arasındaki kalıntıları temizlemeye, ağız yaralarını ve iltihaplanmayı gidermeye yardım eder. Yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suda eritin, 30 saniye boyunca çalkalayıp, ardından tükürün.

KARANFİL:

Karanfil diş ağrısı için doğal bir anestetik ve antiseptik formu olan öjenol içerir. Bu özelliği ile ağız içindeki mikroplardan kurtulmaya, uyuşmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Uygulama biçimi olarak karanfil tanesini ağızda emebileceğiniz gibi, karanfil yağını bir pamuğa damlatıp, dişe veya diş etine de sürebilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES UYGULAMAK:

Buz uygulamak diş ağrısını hafifletmeye yardım eder çünkü kan damarlarını daraltır ve etkilenen bölgeye kan akışını yavaşlatmayı sağlayabilir. Sinir aktivitesini azaltabilecek olan buz ağrıyı da azaltacaktır. Ezilmiş buzu temiz bir havluya sarıp, yanağınıza da tutabilirsiniz.

VANİLYA ÖZÜ:

Vanilya özünde yer alan alkol, bazı diş ağrısı ağrılarını uyuşturmaya yardım ederken, içeriğindeki antioksidanlar da iyileştirici etki gösterebilir. Vanilya özünü bir pamuğa birkaç damla damlatarak, ağızda etkilenen bölgeye uygulamak suretiyle kullanabilirsiniz.

SUMAK KÜRÜ

Diş ağrısı ve diş iltihabıyla başa çıkmanın en etkili yollarından biri de sumak kürü karışımıdır. İşte diş ağrısını ve diş iltihabını hafifletmeye yardımcı olan o mucize kürün tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı sumak

12 adet karanfil

Yarım limon

Tarif:

Yukarıda belirtilmiş olan malzemeleri bir cezvenin içine ekleyerek yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın ve ocaktan alın. Karışımın ılınmasını bekleyin. Sonrasında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa gargara yapın. Bu uygulama sayesinde diş ağrınızın kısa sürede hafiflediğini fark edeceksiniz.