Doğanın gücüyle evinize ferahlık getirin: Kötü kokuları ortadan kaldıran 8 doğal yöntem

Evin temiz olmasına rağmen kalıcı kötü kokuların oluşması oldukça yaygın bir sorundur. Yemek kokuları, nem, evcil hayvanlar, kapalı kalan alanlar ve yetersiz havalandırma bu durumun başlıca nedenleridir. Peki, evin havasını değiştirip ferahlık getiren öneriler nelerdir? İşte, kötü kokuları ortadan kaldıran 8 doğal yöntem...

KÖTÜ KOKULARI ORTADAN KALDIRAN 8 DOĞAL YÖNTEM

1. Karbonat ile koku emme yöntemi

Karbonat, en etkili doğal koku gidericilerden biridir.

Buzdolabı

Çöp kovası

Ayakkabılık

Dolap içleri

Uygulama:

Açık bir kaseye karbonat koyup kokunun yoğun olduğu alana yerleştirin.

2. Sirke ile doğal temizlik ve koku giderme

Sirke, kötü kokuların kaynağını nötralize eder.

Banyo ve lavabo giderleri

Mutfak tezgâhları

Zemin temizliği

Uygulama:

Su ile seyreltilmiş elma veya beyaz sirkeyi temizlikte kullanın.

3. Limon ve narenciye kabukları

Limon ferahlatıcı etkisiyle kötü kokuları bastırmaz, yok eder.

Çöp kovasına limon kabuğu koyun

Lavabo giderinde kullanın

Odaya doğal ferahlık verir

4. Türk kahvesi ile ortam kokusu giderme

Öğütülmüş kahve, güçlü bir koku emicidir.

Buzdolabı

Ayakkabılık

Kapalı odalar

Uygulama:

Küçük bir kaseye kuru Türk kahvesi koyarak ortama bırakın.

5. Lavanta, defne ve doğal bitkiler

Doğal bitkiler hem hoş koku verir hem de ortamı ferahlatır.

Lavanta keseleri

Defne yaprağı

Biberiye dalları

6. Karbonat ve limon kombinasyonu

Özellikle mutfak ve banyo kokularında etkilidir.

Lavabo giderlerine uygulanır

Yağ ve koku birikimini azaltır

7. Havalandırma ve güneş ışığı

En doğal yöntemlerden biri düzenli hava sirkülasyonudur.

Günlük kısa süreli havalandırma

Perdelerin ve halıların güneş görmesi

8. Ev yapımı doğal oda spreyi

Kimyasal içermeden ferah bir ortam sağlar.

Tarif:

1 bardak su

1 yemek kaşığı sirke

Birkaç damla lavanta veya limon yağı

EN ÇOK KOKU OLUŞAN ALANLAR İÇİN ÖZEL İPUÇLARI