Doğu Ekin Değerli: Geleneksel Melodilere Modern Bir Yorum

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:41

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:41

Müzisyen Doğu Ekin Değerli, kökenlerini Alevi Bektaşi geleneğinden alan müzikal kimliğiyle dikkat çekiyor. Kopuzun mistik sesine kendi yorumunu katarak sınırları zorlayan sanatçı, pek çok ülkede konserler vermeye hazırlanıyor. Erkan Oğur, Musa Eroğlu, Mikail Aslan gibi ünlü sanatçılarla sahne deneyimine sahip Değerli, müziğinde geleneksel melodilere modern bir dokunuş getiriyor.

Doğu Ekin Değerli, müzik serüvenine küçük yaşlarda bağlama çalarak başladı. Alevi Bektaşi geleneğinin etkisiyle büyüyen sanatçı, müziğini sadece bir hobi olarak değil, yaşam tarzı olarak benimsedi. Elektrik mühendisliği alanında başarılar elde eden Değerli, müzikle olan bağını asla koparmadı. Müziğe olan tutkusunu, akademik kariyeri ve şirket yöneticiliği ile birleştiren sanatçı, başarılı bir denge kurarak müzikal kimliğini güçlendirdi.

Erkan Oğur ile tanışması müzikal kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Oğur'dan kopuz, perdesiz gitar ve oğur sazı eğitimi alan Doğu Ekin Değerli, bu deneyimle müziğinde yeni ufuklar keşfetti. Kopuzun mistik sesine modern bir dokunuş getiren sanatçı, klasik gitar, perdesiz gitar, Oğur sazı, bağlama, lavta gibi birçok enstrümanı ustalıkla çalıyor.

Gizli Bahçe Akustik projesiyle, bahçesinden yükselen melodileri dinleyicilerle buluşturan Değerli, bu projeyle Türkiye'nin önde gelen akustik müzik projelerinden biri haline geldi. Ayrıca, sahne aldığı birçok ünlü sanatçı ile müziğin farklı renklerini dinleyicilere sunarak geniş bir kitleye ulaştı.

Doğu Ekin Değerli, 2024 yılında Hollanda ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde konserler verecek. Ayrıca, ABD ve Birleşik Krallık'tan gelen konser teklifleriyle uluslararası müzik sahnesinde adından söz ettiriyor. Sanatçı, geleneksel melodilere getirdiği modern yorumuyla müzik dünyasında öne çıkıyor. Değerli, müzikal yolculuğunda Erkan Oğur ile tanışmasının ve aldığı eğitimlerin büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor. 2024 yılı içinde sürpriz sanatçılarla bir albüm hazırlığı içinde olduklarını da müjdeliyor.