Doğum çantasında olması gerekenler: Anne ve bebek için eksiksiz liste

Doğum heyecanı yaklaştıkça anne adaylarının aklında en çok beliren sorulardan biri “Doğum çantasında neler olmalı?” oluyor. Hastanede geçirilen süre boyunca hem annenin hem de bebeğin rahat etmesi için çantanın doğru ve eksiksiz hazırlanması büyük önem taşıyor. Peki doğum çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalar neler? İşte anne ve bebek için ayrı ayrı hazırlanmış liste...

ANNE İÇİN DOĞUM ÇANTASI

Kimlik, sağlık karnesi, evraklar (hastane kayıt işlemleri için gerekli olabilir)

Gecelik veya pijama takımı (rahat, ön kısmı düğmeli emzirme kolaylığı için)

Sabahlık ve terlik (hastane odasında rahat etmek için)

İç çamaşırı (pamuklu, bol yedekli, tercihen emzirme sütyeni)

Hijyen ürünleri (doğum sonrası için özel hijyenik ped, ıslak mendil, kağıt havlu)

Kişisel bakım ürünleri (diş fırçası, macun, tarak, saç bandı, dudak nemlendirici, şampuan, sabun)

Hırka veya şal (oda sıcaklığı değişken olabilir)

Telefon, şarj aleti ve powerbank

Atıştırmalık sağlıklı yiyecekler ve su

Fotoğraf veya video için kamera/ekipman (isterseniz anılar için)

BEBEK İÇİN DOĞUM ÇANTASI