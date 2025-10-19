'Doğum günü hediyem' dedi... Emre Karayel yeni doğan oğluyla fotoğraf paylaştı

Son olarak Bahar dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Emre Karayel ile 2020 yılında evlendiği iç mimar eşi Gizem Demirci, ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin Can adında bir oğulları vardı; dün dünyaya gelen ikinci çocuklarına ise İlke Cihan adını verdiler.

“DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM”

53. yaşına giren Emre Karayel, doğum gününü yeni doğan oğluyla hastanede kutladı. Ünlü oyuncu, minik bebeğiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından “Doğum günü hediyem” notuyla paylaştı.

“İYİ Kİ DOĞDUN EVİMİN DİREĞİ”

Gizem Demirci Karayel de eşiyle doğum sonrası hastanede çekilen fotoğrafları paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı:

“Canım sevgilim, yakışıklı babamız… İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Evimin direği, ailemizin canı… Ailemizin yeni üyesi İlke bebişle sağlıklı, mutlu, aşk ve sevgi dolu nice yıllara.”

Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede tebrik mesajı yağmuruna tutuldu.