Doha'da kent merkezi dışında yapılacak en iyi 10 günübirlik gezi

29 Mart 2022 Salı, 12:16

2022 FIFA Dünya Kupası'nın bu yıl yapılacağı Katar'ın başkenti Doha, yüz binlerce konuk ağırlamaya hazırlanıyor. Doha kent merkezinde futbol maçlarını izleyen taraftarlar, şehre en fazla 90 dakika uzaklıktaki turizm merkezlerini de ziyaret ederek keyifli vakit geçirebilir.

Ziyaretçiler, Doha'dan uzaklaşıp büyüleyici çöl kumlarında, UNESCO miras alanlarında, antik kaya oymalarında, su parklarında, altın kumsallarda, eko çiftliklerde, yemyeşil mangrov ormanlarında ve daha birçok yerde muhteşem maceralara atılabilir.

DOHA DIŞINA YAPILABİLECEK EN İYİ 10 GÜNÜBİRLİK GEZİ

BANANA ISLAND RESORT

Parıldayan hilal şeklindeki Banana Island'a ulaşım sadece tekneyle gerçekleştiriliyor. Doha şehir merkezindeki Al Shyoukh Terminali'nden 25 dakikalık bir yolculuğun ardından varılan plaj, şehir hayatının koşuşturmacasından kaçmak için ideal yerlerden biri. Günübirlik veya gece konaklamalı gelinebilen Banana Island Resort Doha by Anantara'da lagün havuzu, spa, golf sahası, sinema ve çeşitli restoranlar yer alıyor.

Doha'ya uzaklık: 25 dakika

HEENAT SALMA FARM

Organik ve doğal ürün tutkunları, eko-duyarlı bir deneyim için Heenat Salma Farm'ı muhakkak ziyaret etmeli. 30'dan fazla ürünün, meyve ve sebzenin yetiştirildiği; süt, yumurta, bal ve et üretilen tarım çiftliği Heenat Salma, bir misafirperverlik, eğitim ve refah merkezi. Ziyaretçiler, ateş etrafında kurulu geleneksel çadırlarda konaklayabilir, birliktelik hissini doya doya yaşayabilirler. Burada ayrıcahavuz, wellness odası, kütüphane ve şeflerin sade, sağlıklı ve besleyici menülerini hazırladığı bir de mutfak bulunuyor.

Doha'ya uzaklık: 40 dakika

MOR ADA (PURPLE ISLAND)

Genellikle Mor Ada olarak bilinen Bin Ghannam Adası, mangrov ormanlarıyla dolu bir gizli mücevher. Adanın ismindeki 'mor' ise, iki bin yılı aşkın zaman önce, Roma hükümdarlarının kıyafetlerinde mor rengini tercih etmesi ile bu bölgede Kassitler döneminde başlayan boya endüstrisinden geliyor. Mor Ada'yı ziyaret etmek için en güzel saat gün batımı saatleri. Bu esnada kayak yapabilir, en güzel gün batımı fotoğrafını yakalamak için ada etrafında yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Doha'ya uzaklık: 45 dakika

BALADNA PARK

Doha'nın eteklerinde yeşil bir sığınak diyebileceğimiz Baladna Park; çocuk macera alanı, çarpışan tekneler, evcil hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesi ve sürüngen mağarası ile eğlence dolu bir aile günü için biçilmiş kaftan. Park, bölgedeki en büyük sığır çiftliklerinden ve yüzde 100 yerli bir işletme olan Baladna Farm tarafından işletiliyor ve Katar'ın sakinlerine ve restoranlarına taze süt ve süt ürünleri sağlıyor. Çiftlik, halka açık. Ziyaretçiler, hayvanları sert iklim koşullarından koruyan bu tesiste sağım sürecine de tanıklık edebilirler.

Doha'ya uzaklık: 45 dakika

DHAL AL MİSFİR MAĞARASI

Ülkenin nefes kesen doğal alanlarından biri olan, 40 metre derinliğindeki Dahl Al Misfir, Katar'ın ulaşım sağlanabilen en büyük mağarası olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 300 bin ila 500 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilen mağara, yarımadanın ortasındaki alçıtaşlarından dolayı ay ışığı benzeri bir ışıltı yayıyor. Jean Nouvel'e Katar Ulusal Müzesi'nin tasarımında ilham veren kristal kümeleri 'çöl gülleri' de işte bu minerallerden oluşuyor.

Doha'ya uzaklık: 55 dakika

AL JASSASİYA KAYA OYMALARI

'Petroglif' (taş yazı) olarak bilinen bu 900'e yakın oymanın tam olarak ne zaman oluştuğuna dair bir kanı yok. 1957 yılında keşfedilen bu oymalar 700 metrelik bir alana yayılmış durumda ve devekuşu, yelkenli, kase gibi figürler barındırıyor. Kimilerine göre bu sanat eserleri en az 2000 yıllık. Kimileri ise oymalara en fazla birkaç yüzyıllık tarih biçiyor. Her iki senaryoda da oymalar, Katar'ın antik ve gizemli tarihine karşı büyük heyecan yaratıyor.

Doha'ya uzaklık: 1 saat

AL ZUBARAH KALESİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Al Zubarah Kalesi, geleneksel Arap kalelerinin bozulmamış örneklerinden biri. Kalenin duvarları, bir zamanlar güçlü imparatorlukların bölgede hakimiyet kurmak için yaptığı savaşlara şahitlik eden, geçmişin ışıl ışıl kentine bakıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bu tarihi döneme ait eserler içeren bir müzeyle karşılaşacaklar. Müzede gülleler, madeni paralar ve inci dalgıçlarının bu nadide mücevheri bulmak için daldıkları 14 metre derinlikte kullandıkları ağırlıklar da dahil olmak üzere çok sayıda tarihi eser yer alıyor. Al Zubarah'a giden yolda, Katar'ın mütevazi geçmişinin büyüleyici bir parçası olan hayalet şehir Al Jumail'in kalıntıları da bulunuyor.

Doha'ya uzaklık: 1 saat 15 dakika

HILTON SALWA BEACH RESORT & VILLAS

Katar'ın güneybatı ucunda, ülkenin en iyi korunmuş gizemlerinden biri yer alıyor. Güneş, kum ve deniz aşıkları için adeta bir nirvana olan Hilton Salwa Beach Resort, 3.5 kilometrelik yumuşacık beyaz kumsallara ve peyzajlı bahçelere ev sahipliği yapıyor. Orta Doğu'nun en büyük tema parklarından Desert Falls da bu tesiste yer alıyor. Parkta, Sea Caves Su Parkı'ndan Desert Street Circuit Go Karting'e kadar 56 adet sürüş ve kaydırak içeren 18 farklı eğlence alanı bulunuyor.

Doha'ya uzaklık: 1 saat 20 dakika

EAST-WEST / WEST-EAST

Richard Serra'nın Katar çölündeki nefes kesen kamusal sanat enstalasyonu, bir kilometrelik alana yayılan dört adet 14 metre yüksekliğinde çelik levhadan oluşuyor. Çölün yumuşak kahverengi tonlarıyla tam bir tezat oluşturan bu çarpıcı enstalasyonu ölümsüzleştiren çok sayıda fotoğraf, Instagram hesaplarında ışıldıyor. Alanda ayrıca Umbrella Rock Dağı, Zekreet Kalesi ve Film Şehri olarak da bilinen, atıl durumda bir film seti de bulunuyor.

Doha'ya uzaklık: 1 saat 20 dakika

İÇ DENİZ (KHOR AL ADAID)

Dünyada, çöl kumullarının deniz kıyısıyla buluştuğu çok az yer var. Katar'ın güneyinde yer alan Khor Al Adaid ya da bilinen diğer adıyla 'iç deniz' işte bu yerlerden biri. Akşamüstünü en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler, yalnızca 4x4 araçlarla ulaşılabilen bu bölgeyi ajandalarına muhakkak eklemeliler. Ziyaretçiler muhteşem kareler çekmek için gezilerini gün batımına veya gün doğumuna denk getirmeliler. Ilık sulara dalmadan önce kaplumbağalara, Arabistan orikslerine ve flamingolara dikkat!

Doha'ya uzaklık: 1 saat 30 dakika