Türk Emniyeti, şeyhin yasa ve yargılarına tabi olacak

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Türkiye ve Katar, yıl sonunda düzenlenecek Futbol Dünya Kupası’nın güvenliğinin sağlanması için işbirliği olanağı tanıyan “Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği” konulu niyet mektubunu 2019’da imzalamış, bu niyet mektubu geçen yıl kasım ayında TBMM’de kabul edilerek, onaylanmıştı. Türkiye’nin Katar’a polis gücü göndermesine olanak tanıyan niyet mektubu üzerinde TBMM’deki görüşmelerde muhalefet, “Katar’ın jandarmalığının Türk Emniyet güçlerine verildiği” eleştirisinde bulunmuştu. Türkiye ile Katar, TBMM onayının ardından niyet mektubunun uygulanma protokolünü imzaladı. Protokole göre Dünya Kupası için Katar’a 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekât polisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin 250 polis gönderilecek. Katar’da görev yapacak Türk Emniyet kuvvetlerinin başında Türkiye’den birinci sınıf emniyet müdürü rütbesindeki “genel koordinatör” bulunacak. Ayrıca 20 Emniyet müdürü rütbesindeki personel de “danışman” olarak görev yapacak.

SAYI ARTABİLİR

Katar’ın talep etmesi durumunda bu ülkeye Türkiye’nin göndereceği polis memuru sayısı artırılabilecek. Türkiye’den gönderilecek Emniyet personelinin ulaşım, iaşe ve sağlık giderleri dahil olmak üzere tüm masraflarını Katar karşılayacak. Katar, Dünya Kupası’nın güvenliği kapsamında verilecek emir ve direktifleri Türk emniyet yetkililerine aktaracak, Türk polis gücü de Dünya Kupası süresince Katar makamlarıyla eşgüdümlü şekilde maçlar öncesi, esnası ve sonrasında güvenliği birlikte sağlayacak. Katar’da görev yapacak Türk Emniyet personeli, görevleriyle ilgili olarak Katar’da bulunan Türk amirlerine karşı sorumlu olacak ancak bu ülkede bulundukları sürece Katar yasalarına ve yargı yetkisine tabi olacak. Katar’da görevlendirilen Türk Emniyet personelinin görevi esnasında sebep olduğu mala ve kişilere karşı tazminatlardan ise Katar sorumlu olacak. Türkiye’nin dünya kupası için görevlendireceği birinci sınıf emniyet müdürü rütbesindeki genel koordinatör ve emniyet müdürü rütbesindeki danışmanlar, dünya kupası resmi başlangıç tarihinden 40 gün önce, bomba arama köpeği ve idarecileri ile bomba uzmanları 60 gün önce, diğer personel ve görev köpekleri ise 15 gün önce Katar’da görev alacaklar.

‘İYİ BİR FIRSAT’

Uygulama protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa teklifinin gerekçesinde Türkiye’nin dünya kupası için Katar’a polis gücü göndermesiyle ilgili “Böylesi bir görevlendirmenin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu alandaki tecrübesinin uluslararası alanda gösterilebilmesi adına iyi bir fırsat olacağı düşünülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Türk Emniyet personelinin Katar’da sadece dünya kupası süresince görev yapacak olmasına karşın uygulama protokolünün süresinin beş yıl olarak belirlenmesi dikkat çekti.