Doja Cat Neo-Nazi tişörtü giydi hayranları çıldırdı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:11

Güncelleme: 08.10.2023 - 13:12

Amerikalı rap şarkıcısı Doja Cat, seçtiği kıyafet nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasına düştü. Sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 27 yaşındaki şarkıcı, platformlarını ilginç moda anlayışını ve yoldayken yaptığı çılgınlıklarını sergilemek için kullanıyor.

Ancak son paylaşımında komedyen Sam Hyde'ın yüzünün basılı olduğu bir tişört giyince tepkilerin odağında kaldı. Ünlü rapçinin, arabasında esprili bir şekilde poz verirken üzerindeki tişörtte resmi yer alan Hyde, aşırı sağcı bir komedyen olarak biliniyor. Gerçek adı Amala Ratna Zandile Dlamini olan şarkıcı, daha sonra gönderiyi Instagram'dan sildi ancak fotoğrafın sadece dilini çıkarırken yüzünü gösterecek şekilde kırpılmış yeni bir versiyonunu paylaştı. Fakat orijinal gönderi, hayranlarının gözünden kaçmadı.

"Topla kendini. Bu hiç sevimli ya da komik değil", "Tişörtünü neden saklıyorsun? Üzerinde nazi yazan bir şey giydiğin için utandın mı?" şeklinde yorumlar yağdı.

Doja Cat'in hareketi Twitter'da da eleştirildi ve Rap Alert adlı rap haberleri kanal tarafından onun hakkında atılan bir tweet 50 milyondan fazla kez görüntülendi. Bir hayranı, "Müziğinin keyfini bile huzur içinde çıkaramıyorum, o her zaman bir şeyler yapıyor" derken, bir başkası, "Kendini sürekli olarak nazilerle özdeşleştirirken müziğinden keyif almak gerçekten çok zor" ifadesini kullandı.

Doja Cat'in tepki toplamasına yol açan Sam Hyde, "Million Dollar Extreme" adlı komedi grubunun kurucusu.

İlk kez 2010'larda, bir dizi homofobik ve ırkçı stand-up gösterisini internete yükledikten sonra viral oldu. Hyde öne çıktığından beri neo-Nazi gruplarına açıkça destek verdi. Aşırı sağ gruplar adına bağış topladı, sağcı komplo teorisyeni podcast'lerine konuk oldu ve kendisini kasıtlı olarak çok sayıda toplu silahlı saldırıdan sorumlu silahlı adam olarak tanımladı.

