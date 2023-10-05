Ünlü oyun stüdyosunun beş yöneticisi tutuklandı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:27

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:27

2020'de Ubisoft, işyerinde yaygın bir şekilde toksisite ve taciz yaşandığını iddia eden bir dizi rapor yayınlanmıştı. Bu durum yönetim ekibinde bulunan üyelerin ve alt düzeylerde çalışan kişilerin birçoğunun ayrılmasına neden olmuştu.

O zamandan bu yana Ubisoft'taki perde arkası sorunlar gündemden düşmüştü, ancak Fransa'daki yetkililer konunun peşini bırakmamış gibi görünüyor.

Fransız Libération gazetesinde yer alan bir habere göre, en az beş eski Ubisoft yöneticisi, olası bir ceza davasıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında bir zamanlar Ubisoft'un yayınladığı tüm oyunların içeriğini planlayan ve kontrol eden güçlü editoryal grubunu yöneten Serge Hascoet de bulunuyor. Ayrıca Tommy Francois da tutuklandı.

KADIN ÇALIŞANLARA TACİZ SKANDALI

Fransız yetkililer Ubisoft'u "sistematik cinsel şiddeti" teşvik etmekle suçlamya hazırlanıyor. Libération tarafından yayınlanan yeni bir iddiaya göre, Tommy Francois bir keresinde şirket partisinde bir kadın çalışanı zorla öpebilmek için çalışanlarına onu tutturmuş ve bu durum daha sonra yöneticilere iletildiğinde bu durum geçiştirilmiş.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, şirketi düzeltmek için defalarca söz verdi, ancak geçen yıl "Daha İyi Bir Ubisoft" kolektifi, yüzlerce çalışan tarafından imzalanan açık bir mektupta yer alan talepleri karşılamak için çok az şey yapıldığını söyledi. Çalışanların iddialarına göre şirket içinde suç işlediği bilenen kişilerin sadece bölümlerinin değiştirildiğini ve yaptırım yapılmadığı açıklandı.

Hascoet ve diğerlerinin tutuklanmasına yanıt vermesi istenen bir Ubisoft sözcüsü, şirketin "paylaşılanlar hakkında bilgisi olmadığı ve bu nedenle yorum yapamayacağını" belirtti.