Dua Lipa'dan 'Filistin' çıkışı: 'Bu davadan geri adım atmam'

İngiliz-Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin davasına verdiği desteğin arkasında durduğunu açıkladı. Lipa, “Filistin davasında verdiğim destek nedeniyle tepki almayı göze alıyorum. Taciz edilmem, kara listeye alınmam ya da iş fırsatlarının elimden alınması umurumda değil. Çünkü bu dava benden daha büyük” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Gazze’deki sivil halkın durumuna dikkat çeken Lipa, “Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez” diyerek İsrail’in uygulamalarını eleştirmişti. Genç şarkıcı, paylaşımında tüm dünyayı “İsrail soykırımını durdurmak için seferber olmaya” çağırdı.