Dudakta çıkan uçuğu yok etmenin en kolay yoluymuş! 1 günde geçiyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 00:55

Güncelleme: 25.05.2023 - 00:55

Dudaktaki uçuk, herpes simpleks virüsü nedeniyle oluşan bir enfeksiyondur. Bu virüs, genellikle stres, yorgunluk, güneş ışığına maruz kalma veya bağışıklık sistemi zayıflığı gibi nedenlerle tetiklenebilir.

Dudaktaki uçuk, öncelikle dudakta küçük bir kabarcık olarak başlar ve daha sonra patlar. Kabarcık patladıktan sonra, yara kabuk bağlar ve iyileşir.

UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dudaktaki uçuğun belirtileri arasında dudakta kaşıntı, yanma ve karıncalanma hissi yer alır. Ayrıca, dudakta şişlik ve ağrı da olabilir. Dudaktaki uçuğun tedavisi için antiviral ilaçlar kullanılabilir.

UÇUK İÇİN NE YAPILIR?

Ayrıca, uçuğun iyileşmesini hızlandırmak için buz veya soğuk kompres uygulanabilir. Dudaktaki uçuğun yayılmasını önlemek için, enfeksiyonlu bölgeye dokunmaktan kaçınmak ve kişisel eşyaları paylaşmamak önemlidir.



Lezzet.com.tr sitesinde uçuğa karşı iyi gelen doğal yöntemler paylaşıldı;

Aloe vera, cilt hücrelerinin onarılmasına yardımcı olur. Pamuk yardımıyla uçuk olan bölgeye aloe vera sürerek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Süt, özellikle uçuk yeni çıkmaya başladığı dönemlerde işe yarar. Bir pamuğu süte batırıp uçuk olan bölgeye hafifçe bastırarak uçuğun iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

İçeriğinde antiviral bileşenler olan nane yağı, uçuğun iyileşmesine katkıda bulunur. Uçuk çıkacağını anladığınız zaman kulak çubuğuna 1-2 damla nane yağı damlatın. Bu çubuğu uçuk olan bölgeye sürün.

Siyah çay, özellikle uçuğun sebep olduğu ağrıları geçirme konusunda etkilidir. Bir adet demlenmiş siyah poşet çayı uçuğun üzerine koyun ve 5 dakika bekletin. Bu sayede ağrınız azalacak ve kabarıklık daha hızlı iyileşecektir. (Çay poşeti kesinlikle sıcak olmamalıdır.)