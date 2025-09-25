Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından 2009 yılında ilan edilen bu özel gün, sadece ilaç teminini değil; aynı zamanda danışmanlık, doğru ilaç kullanımı ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki eczacı rolünü de ön plana çıkarıyor. Peki, Dünya Eczacılar Günü nedir? Dünya Eczacılar Günü neden kutlanır? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ’NÜN AMACI

Toplumda eczacıların rolüne dikkat çekmek

İlaçların doğru ve güvenli kullanımını teşvik etmek

Sağlık hizmetlerinde eczacıların görünürlüğünü artırmak

Yeni nesillere eczacılık mesleğinin değerini aktarmak

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Eczacılar yalnızca ilaç sağlayan kişiler değildir; halk sağlığını koruyan, hastaların tedavi süreçlerini doğru yönetmelerine yardımcı olan ve bilinçli ilaç kullanımını destekleyen sağlık profesyonelleridir. Dünya Eczacılar Günü, bu katkıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kutlanıyor.

ECZACILAR GÜNÜ 14 MAYIS MI, 25 EYLÜL MÜ?

Türkiye’de Eczacılar Günü, 14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de ilk eczacılık sınıfının açılmasıyla başlayan akademik eczacılık eğitiminin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Bu tarih, Türkiye’deki eczacıların mesleklerini onurlandırmak ve sağlık sistemindeki rollerini vurgulamak için özel bir anlam taşıyor. Öte yandan, 25 Eylül, 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde alınan kararla, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kuruluş günü olarak küresel çapta Dünya Eczacılık Günü ilan edildi. Bu nedenle, Türkiye’de hem 14 Mayıs hem de 25 Eylül tarihleri eczacılık mesleği için kutlama günleri olarak öne çıkıyor. 14 Mayıs, daha çok ulusal bir anlam taşırken, 25 Eylül dünya genelinde eczacıların ortak sorunlarına dikkat çekmek ve mesleki gelişimi desteklemek için kutlanıyor.