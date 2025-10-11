BM tarafından ilan edilen ve 2012'den bu yana kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü'nün önemi nedir? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü neden kutlanır?

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler (BM) 2011 yılında aldığı kararla 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Dünya Kız Çocukları Günü küresel ölçekte 2012 yılından bu yana kutlanıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Dünya Kız Çocukları Günü'nün temel amacı, kız çocuklarının yaşamlarını etkileyen hayati konulara küresel ölçekte dikkat çekmek.

Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlendirme konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınıyor.

Dünya genelinde BM ve UNICEF verilerine göre 130 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemezken, fakirlik, sağlık sorunları ve göç gibi sorunlar, çocukların eğitiminin önüne geçiyor.

