BM tarafından ilan edilen ve 2012'den bu yana kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü'nün önemi nedir? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Dünya Kız Çocukları Günü neden kutlanır?
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?
Birleşmiş Milletler (BM) 2011 yılında aldığı kararla 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Dünya Kız Çocukları Günü küresel ölçekte 2012 yılından bu yana kutlanıyor.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?
Dünya Kız Çocukları Günü'nün temel amacı, kız çocuklarının yaşamlarını etkileyen hayati konulara küresel ölçekte dikkat çekmek.
Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlendirme konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınıyor.
Dünya genelinde BM ve UNICEF verilerine göre 130 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemezken, fakirlik, sağlık sorunları ve göç gibi sorunlar, çocukların eğitiminin önüne geçiyor.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI
- “Geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçılar ve öğretmenleri, bugün küçük kız çocukları olarak dünyamızı aydınlatıyor. Onların haklarına sahip çıkalım.”
- “Kız çocukları, tüm dünyada eşit fırsatlara sahip olmalı. Eğitime, sağlığa, özgürlüğe ulaşma hakları her şeyden önce gelir.”
- “Her kız çocuğunun eşit fırsatlar ve bir dünya hayali var. Birlikte, bu hayalleri gerçeğe dönüştürebiliriz.”
- “Dünya, kız çocuklarına en güzel fırsatları sunarak daha adil, daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyebilir.”
- “Geleceğin dünyasında kız çocuklarının gücü ve hakları en ön planda olmalı. Onların potansiyellerine inanmak, onları desteklemek her birimizin sorumluluğudur.”
- “Bugün ve her gün, kız çocuklarının her yerde güvende, eğitilmiş ve eşit haklarla yetişmeleri için çalışmalıyız.”
- “Kız çocukları, sadece geleceği değil, bugünü de şekillendiren güçlü bireylerdir. Onların hayallerini gerçekleştirmeye hep birlikte katkı sağlayalım.”
- “Dünya Kız Çocukları Günü’nde tüm kız çocuklarının hayatını daha iyiye taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza söz verelim.”