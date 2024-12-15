Dünyada en çok kullanılan isimler belli oldu
İsimler, bireylerin kimliklerini yansıttığı kadar, kültürel ve tarihi bağların da bir yansımasıdır. Her kültürde belirli isimler, gelenekler, dini inanışlar veya toplumdaki ortak değerler nedeniyle daha fazla tercih edilir. İşte, küresel ölçekte en popüler isimler...
Dünyada en çok kullanılan isimler, yalnızca bireysel tercihlerden ibaret değildir; tarih, kültür, din ve toplumsal dinamiklerin bir yansımasıdır. Küresel isim trendleri, insanlığın ortak mirasını ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor
MARIA
61.134.526 kişi Maria ismini kullanıyor.
NUSHI
55,898,624 kişi Nushi ismini kullanıyor.
MOHAMMED
45,652,154 kişi Mohammed ismini kullanıyor.
JOSE
29,946,427 kişi Jose ismini kullanıyor.
MUHAMMAD
26,397,029 kişi Muhammad ismini kullanıyor.
MOHAMED
24,517,684 kişi Mohamed ismini kullanıyor.
WEI
17,145,807 kişi Wei ismini kullanıyor.
MOHAMMAD
16,782,433 kişi Mohammad ismini kullanıyor.
AHMED
14,916,476 kişi Ahmed ismini kullanıyor.
YAN
14,793,356 kişi Yan ismini kullanıyor.
ALİ
14,763,733 kişi Ali ismini kullanıyor.
JOHN
14,323,797 kişi John ismini kullanıyor.
DAVID
13,429,576 kişi David ismini kullanıyor.
LI
13,166,162 kişi Li ismini kullanıyor.
ABDUL
12,163,978 kişi Abdul ismini kullanıyor.
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