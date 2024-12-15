Dünyada en çok kullanılan isimler belli oldu

Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:59

Güncelleme: 15.12.2024 - 19:59

Dünyada en çok kullanılan isimler, yalnızca bireysel tercihlerden ibaret değildir; tarih, kültür, din ve toplumsal dinamiklerin bir yansımasıdır. Küresel isim trendleri, insanlığın ortak mirasını ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor

MARIA

61.134.526 kişi Maria ismini kullanıyor.

NUSHI

55,898,624 kişi Nushi ismini kullanıyor.

MOHAMMED

45,652,154 kişi Mohammed ismini kullanıyor.

JOSE

29,946,427 kişi Jose ismini kullanıyor.

MUHAMMAD

26,397,029 kişi Muhammad ismini kullanıyor.

MOHAMED

24,517,684 kişi Mohamed ismini kullanıyor.

WEI

17,145,807 kişi Wei ismini kullanıyor.

MOHAMMAD

16,782,433 kişi Mohammad ismini kullanıyor.

AHMED

14,916,476 kişi Ahmed ismini kullanıyor.

YAN

14,793,356 kişi Yan ismini kullanıyor.

ALİ

14,763,733 kişi Ali ismini kullanıyor.

JOHN

14,323,797 kişi John ismini kullanıyor.

DAVID

13,429,576 kişi David ismini kullanıyor.

LI

13,166,162 kişi Li ismini kullanıyor.

ABDUL

12,163,978 kişi Abdul ismini kullanıyor.