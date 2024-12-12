Çiftleşmek için 13 bin km yol katetti: Araştırmacılar endişeli

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:48

Independent Türkçe‘nin haberine göre balinalar, bazı türlerin üreme bölgeleri birkaç boylamı kapsadığından çiftleşmek için diğer tüm memelilere kıyasla en uzun göçünü yapıyor.

Royal Society Open Science’ta yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bir kambur balinanın iki üreme noktası arasında kat ettiği bilinen en uzun mesafeyi izledi.

Çiftleşmek için yaklaşık 13 bin kilometre göç eden kambur balina, dünyanın neredeyse üçte birini kat etti.

Balinayı ilk kez 2013’te Büyük Okyanus’un doğusunda Kolombiya yakınlarında tespit eden araştırmacılar, 2022’de Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Afrika kıyılarında, Zanzibar yakınlarında fotoğrafladı.

Bilim insanları bu ‘olağanüstü mesafenin’ bu türün görüldüğü farklı üreme alanları arasında kaydedilen en uzun mesafe olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar balinanın yolculuğunun, iklimsel ve çevresel değişiklikler, değişen besin kaynakları ve çiftleşme stratejileri için gelişen bir adaptasyon olabileceğini belirtiyor.