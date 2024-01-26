Dünyanın en sıra dışı araştırma laboratuvarında cesetler kafeslerde çürümeye terk ediliyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.01.2024 - 14:51

ABD'nin Teksas eyaletinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, bir çiftliğin içinde dağılmış kafeslerde pek çok ceset görülüyordu.

İnfial yaratan bu görüntülerin çekildiği yerin aslında oldukça önemli bir "bilimsel araştırma laboratuvarı" olduğu ortaya çıktı.

26 dönümlük bir açık alana sahip olan Adli Antropoloji Araştırma Tesisi (FARF), Dr. Michelle Hamilton'ın yönetiminde, Teksas Eyalet Üniversitesi Antropoloji Bölümü bünyesinde faaliyet yürütüyor ve araştırmalarda hayati bir rol oynuyor.

LABORATUVARIN İŞLEVİ

Tesis şu sıralar, bağışlanan yaklaşık 50 kadar cesede ev sahipliği yapıyor ve bunların bir kısmı "bakteriyel çürüme" üzerinde çalışılmak üzere kafeslere kapatılmış kadavralardan oluşuyor.

Bu arada, cesetlerin çoğu güneşin altında korunmasız bir şekilde yatıyor, böylece araştırmacılar "leş yiyicilerin etkilerini" takip edebiliyor.

Antropoloji öğrencileri, kolluk kuvvetleri ve diğer araştırmacılarla birlikte çalışarak cesetleri inceliyor ve insan çürümesi hakkındaki bilgilerini artırıyor.

2008 yılında açılan laboratuvarda, 2017 yılı itibariyle 150 ceset üzerinde çalışılma yapıldı.

Laboratuvar, sadece ABD değil, tüm uluslararası bilim camiası için paha biçilmez bir kaynak olarak kabul ediliyor.