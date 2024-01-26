Ünlü futbolcudan tekme yiyen çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:45

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:19

Hayat, dönüm noktalarıyla doludur. Geçmişiniz gözünüzün önüden geçer, 17 yaşındasınızdır. Göreviniz bir futbol maçında top toplamaktır.

Profesyonel bir futbolcunun sert tekmelerinin hedefi olursunuz. Bir anlığına, tüm dünya sizi o kareyle tanır.

Ardından yıllar geçer, artık milyonlarca sterlinlik bir servetin sahibisinizdir.

Sizi tekmeleyen futbolcuyu yemeğe davet edersiniz ve yıllar sonra yeniden aynı karedesinizdir.

UNUTULMAYAN GÖRÜNTÜLER

Charlie Morgan, 2013 yılında, top toplayıcı olarak görev yaptığı Swansea City AFC ile Chelsea arasında oynanan Lig Kupası yarı final ikinci maçında, Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard'ın tekmesine maruz kalmıştı.

Maçın bitimine on dakika kala, skor 0-0'ken, top toplayıcı Morgan, dışarı çıkan topu almakta yavaş davranıp süre geçirince Hazard, topu almak ve oyuna dahil etmek için sinirli bir şekilde 17 yaşındaki gence tekme atmıştı.Hazard'ın oyundan atılmasının ardından maç 0-0 sona erdi ve Swansea belki de kulüp tarihinin en büyük finaline çıktı.

Hazard daha sonra olay için özür diledi.

DÜNYACA ÜNLÜ BİR MARKA YARATTI

Tam 10 yıl sonra Morgan, artık 27 yaşında ve başarılı bir iş insanı. Okul arkadaşı Jackson Quinn ile birlikte kurduğu başarılı içecek markası sayesinde milyonlarca sterlin kazanıyor.

Morgan'ın alkollü içecek markası, geçmişte Floyd Mayweather, Paddy Pimblett ve Jake Paul gibi ünlü isimlerin şişeleriyle poz verdiği popüler bir marka haline geldi.

Şirket asıl sıçramayı pandemi döneminde gerçekleştirdi.

Morgan bunu, "kapanmalar sırasında artan ev partilerine" bağlıyor.

ŞİRKETİNİN DEĞERİ NE KADAR?

Morgan, günde 2 bin şişe gibi oldukça mütevazı bir üretim hacmiyle yola çıkmıştı ki bugün, talebi karşılamak için günde 35 bin şişe üretmesi gerekiyor.

İngiliz basınına konuşan Morgan, Quinn ile okulda çok iyi arkadaş olduklarını ve alkollü içecek pazarında önemli bir boşluk fark ettiklerini ve böylelikle işe koyulduklarını söyledi.

Morgan demecinde, "Büyüme olağanüstü boyutlara ulaştı. Şu anda dünyada işimizle ilgilenen o kadar çok insan var ki, bu heyecan verici. İyi iş çıkarabileceğimizi düşünüyorduk, fakat düşündüğümüzden daha büyük bir iş oldu" dedi.

Morgan'ın şirketinin değeri bugün 55 milyon sterline (yaklaşık 2,1 milyar TL) ulaşıyor.

10 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN BULUŞMA

Real Madrid'den ayrılışından üç ay sonra, 10 Ekim 2023'te, 32 yaşında profesyonel futbolu bırakma kararını açıklayan Eden Hazard, 24 Ocak'ta sosyal medya hesabından bit fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Hazard ve Morgan; Morgan'ın sahibi olduğu alkollü içecek markasının şişesi önünde poz verirken, geçmiş affedilmiş gibi görünüyordu...

Hazard, fotoğrafı şu sözlerle paylaştı:

"Emeklilikle ilgili güzel bir şey de eski dostlarla hasret gidermektir. Arkadaşım @charliem0rgan @auvodka & @hazardeden10, çok yol kat ettiniz..."

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