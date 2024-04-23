Duvara Karşı filminin yönetmeni Fatih Akın'ın yeni filmi Amrum'un çekimleri başladı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:39

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:39

Duvara Karşı, Yaşamın Kıyısında ve Paramparça gibi filmleri ile tanınan ünlü yönetmen Fatih Akın, yeni filmi Amrum'un çekimlerine başladığını duyurdu. Filmin konusu ise dikkat çekti.

Amrum filminin oyuncu kadrosunda ise Alman yıldızlar Laura Tonke ve Diane Kruger ve Jasper Billerbeck gibi isimler bulunuyor.

AMRUM FİLMİN KONUSU

Independent Türkçe'nin haberine göre, İlk olarak 2022'de duyurulan film, 1945 baharında, II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki Amrum adasında geçiyor.

Türk asıllı Alman yönetmen Akın'ın yeni draması, fok avına çıkan, geceleri balık tutan ve annesinin ailesini beslemesine yardımcı olmak için tarlalarda çalışan 12 yaşındaki Nanning adlı bir çocuğun etrafında dönüyor.

"Bu çalışma 12'nci uzun metrajlı filmim ve olağanüstü bir misyonum haline geldi" diyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amrum, II. Dünya Savaşı'nın son haftasında ailesinin karanlık sırrını her gün biraz daha ortaya çıkaran genç Nanning'in, sonunda cennetten kovulana kadar süren yolculuğunu anlatıyor."

Amrum'un çekimleri Hamburg'da, Amrum adasında ve Danimarka'da gerçekleştirilecek.