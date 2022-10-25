Ebru Yaşar'dan klip açıklaması

25 Ekim 2022 Salı, 12:19

Sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

Yaşar, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Yoğun geçen yaz maratonundan sonra İstanbul’da kış maratonun başladığını söyleyen Yaşar, “Yaz- kış aynı yoğun şekilde çalışıyoruz. İstanbul maratonu başladı. İstanbul'da çok sevdiğimiz bir mekanda sahne alıyoruz. Geçen sene buradaydık. Bu senede buradayız. Buranin kalitesini seviyorum. Birçok sanatçı arkadaşım ile aynı sahneyi paylaşıyoruz" dedi.

‘Gel de Sevme’ albümünden ‘İğne İplik’ şarkısına klip çektiğini belirten Yaşar, “Tüm ekibimiz ile son dakika sürpizi bir şeyler yapalım dedik. Çok içimizden geldiği gibi doğal mizanseni olmayan konsere giderken rutinimizi anlatıyoruz. Bakalım çekiyorlar ne çıkacak ortaya, ben onlara uyuyorum” dedi.