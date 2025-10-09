Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosu yeni oyuncularla şekilleniyor. Dizi ekibine Seda karakteri katılıyor. Peki, Ece Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Aydemir dizileri...
ECE AYDEMİR KİMDİR?
Ece Aydemir, 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı. Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Ayça Varlıer, Sena Çakır, Mehtap Bayri, Nalan Yavuz, Yıldız Kültür, Alican Okumuş, Can Kıran, Pelin Şahin, Beyazıt Gülercan, Füsun Kostak ve Onur Seyit Yaran gibi oyuncuların yer aldığı Kalk Gidelim dizisinde Duru karakterine hayat verdi.