Ece Erken'in 'mal kaçırma iddialarına Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli'den yanıt
Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinin mal kaçırdığını iddia etmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli, 'mal kaçırma' iddialarına yanıt verdi.
Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.
"MİRAS NE KÖTÜ BİR ŞEY"
Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım" dedi.
"MAL KAÇIRMA YOK"
Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dair oldu.
Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.
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