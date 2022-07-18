Ece Erken, ölen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı
Ünlü sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.
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