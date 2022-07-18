Ece Erken, ölen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı

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Ünlü sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:37

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu tehdit ölüm tehditi

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