Eda Ece'nin nişanlısı Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:06

Eda Ece ile 5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girmek için ilk adımlarını attı. 20 Haziran'da evlenecek olan çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?



Buğrahan Tuncer 23 Mart 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Profesyonel kariyerine 2009-10 sezonunda Beşiktaş’ta başlayan Buğrahan Tuncer, 2011 yılında Aliağa Petkim’e transfer oldu. Burada iki sezon forma giyen genç oyuncu, 2013-14 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediye, 2014-15 sezonunda Eskişehir Basket, 2015-16 sezonunda da Best Balıkesir takımlarında görev yaptı. Buğrahan, 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket’e geri döndü. İki sezon burada görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes kadrosuna dahil oldu.

Buğrahan Tuncer, 2011 yılında Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Genç Milli Takım’da yer aldı. Tuncer, 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket forması ile 1. Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğu kazandı. Genç oyuncu ayrıca 2018 yılında BSL All Star karşılaşmasında görev yaptı. Buğrahan Tuncer, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes'te Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı.

2021-22 sezonunda Bursa’da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde şampiyonluk, Turkish Airlines Euroleague’de Anadolu Efes'te ile üst üste ikinci kez Euroleague’de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Buğrahan ayrıca 2022-23 sezonu başında ise Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı Kupası mutluluğu yaşadı.

Turkish Airlines Euroleague’de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 10 karşılaşmada 5:35 dakika ortalama süre alan Buğrahan, maç başına 1,3 sayı, 0,6 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.



