Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer nişanladı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:09

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:09

Başarılı oyuncu Eda Ece ile 5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girmek için ilk adımlarını attı.

İkili dün akşam nişanlandı. Nişan törenine ait fotoğraflar çok beğenildi.