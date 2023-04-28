Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer nişanladı
'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandığını duyurdu.
Başarılı oyuncu Eda Ece ile 5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girmek için ilk adımlarını attı.
İkili dün akşam nişanlandı. Nişan törenine ait fotoğraflar çok beğenildi.
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