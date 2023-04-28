Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer nişanladı

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:09
Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer nişanladı
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Başarılı oyuncu Eda Ece ile 5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girmek için ilk adımlarını attı.

İkili dün akşam nişanlandı. Nişan törenine ait fotoğraflar çok beğenildi.


Eda Ece Buğrahan Tuncer

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