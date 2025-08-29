39 yaşındaki Eda Erol, bir dönem şarkıcı Alişan ile yaşadığı ayrılıkla gündemdeydi. Evlenmekten vazgeçen Eda Erol yıllar sonra gönlünü pilot Ekrem Karaçayır'a kaptırdı. Erol-Karaçayır çifti evlendi. Peki, Eda Erol kimdir? Eda Erol kaç yaşında, nereli? Eda Erol'un eşi kim?
EDA EROL KİMDİR?
Eda Erol, 1986 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Erol, sahne sanatları eğitimiyle ekran önünde yer almaya başlamıştır. Konservatuvar eğitiminin ardından İstanbul’a taşınan Erol, sinema dünyasına "Stajyer Mafya" filmiyle, televizyonda ise "46 Yok" adlı dizideki rolüyle dikkat çekti.
EDA EROL'UN EŞİ KİM?
39 yaşındaki Eda Erol, bir dönem şarkıcı Alişan ile yaşadığı ayrılıkla gündemdeydi. Evlenmekten vazgeçen Eda Erol yıllar sonra gönlünü pilot Ekrem Karaçayır'a kaptırdı. Nisan ayında pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol muradına erdi.