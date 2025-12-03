Efsane Kasım’da siparişler rekor kırdı: İşte en çok tercih edilen ürünler

Türkiye’de her yıl alışveriş gündemini şekillendiren Efsane Kasım kampanyası, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Kampanya döneminde dakikada 532 ürün satılırken, toplam sipariş sayısı geçen yıla göre %16 arttı. Kampanya boyunca platformun ziyaretçi trafiği tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 300 binden fazla kişi ilk kez alışveriş yaptı.

Alışverişlerin %90’ı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildi. En yoğun alışverişin yapıldığı gün 11 Kasım olurken, kullanıcılar en çok 21.00–23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı.

TÜRKİYE’NİN ALIŞVERİŞ HARİTASI

Kasım ayında sipariş ve satış dağılımı illere göre farklılık gösterdi. En çok alışveriş yapılan bölgeler, büyük üç ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış hacmi açısından en öne çıkan iller ise Kocaeli, Bursa ve Gaziantep olarak kaydedildi. Geçen yıla kıyasla satışlarını en çok artıran iller ise Ardahan, Hakkari ve Osmaniye oldu.

Hepsiburada'nın hazırladığı rapora göre, satışların %72’si iş ortakları tarafından gerçekleştirildi. Kampanya döneminde 2.500’ün üzerinde işletme ilk kez e-ticaret platformunda yer aldı.

KASIM AYININ FAVORİ ÜRÜNLERİ

Elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, laptop, robot süpürge ve LCD televizyon öne çıktı. Yatırım amaçlı alışverişlerde ise 22 ayar altın bilezikler yoğun ilgi gördü. Giyim kategorisinde sweatshirt, sağlık ve güzellikte sporcu besinleri, ev-yaşam ürünlerinde yastık, züccaciye kategorisinde ise düdüklü tencere en çok tercih edilen ürünler oldu. Temel tüketim kategorisinde tuvalet kağıdı, gıda ve içeceklerde fındık kreması, kozmetikte ise nemlendirici krem öne çıktı.





En çok görüntülenen ürünler cep telefonu modelleri olurken, spor ayakkabılar, sweatshirtler ve laptoplar da yoğun ilgi gördü. Kullanıcıların en fazla favorilerine eklediği ürün ise Magly çocuklar için manyetik ahşap bloklar oldu. Geçen yıla kıyasla en çok büyüyen kategoriler arasında çocuk kitapları, robot süpürgeler, tabletler ve hava temizleyiciler yer aldı. Birlikte satın alınan ürünlerde ise en sık görülen kombinasyonlar kağıt havlu ile tuvalet kağıdı, eşofman ile sweatshirt, saç bakım ürünü ile şampuan şeklinde oldu.

HIZLI TESLİMAT VE LOJİSTİK PERFORMANSI

Kampanya süresince teslimat araçları toplam 14,5 milyon kilometre yol kat etti. Aynı gün içinde teslim edilen sipariş sayısı 130 bini bulurken, en hızlı teslim edilen sipariş 1 saat 48 dakika içinde kullanıcıya ulaştı.

PREMİUM KULLANICILAR ÖNE ÇIKTI

Efsane Kasım döneminde toplam siparişlerin %71’i premium üyeler tarafından verildi. Premium kullanıcılar, hızlı teslimat, özel indirimler ve ekstra avantajlardan faydalandı.

Kampanya verileri, Türkiye genelinde e-ticaretin hızla büyüdüğünü ve tüketicilerin mobil kanalları yoğun şekilde tercih ettiğini gösterdi.