Ekranların yeni dizisinde başrolde yer alacak yıldız isimler belli oldu...

Onur Tuna ve Simay Barlas yeni atv dizisi "Aynadaki Yabancı"da başrolde yer alacak. Eda Teksöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Simay Barlas "Azra", Onur Tuna ise "Alihan" rolüne hayat verecek.

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizi "Bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer?" sloganıyla çekilecek ve dizide bir annenin evladına kavuşmak için verdiği büyük savaş ve değişim hikâyesi anlatılacak.

Mahkum, Şahane Hayatım, Mucize Doktor gibi son dönemin popüler yapımlarında yer alan Onur Tuna ve Yabani, Aziz, Ömer gibi yapımlarda yer alan Simay Barlas dışında dizide yer alacak olan isimler henüz açıklanmadı.