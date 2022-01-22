Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel isyan etti

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:37

Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı.

Yurttaşlar yeni yılın ilk faturalarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de sosyal medya hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşarak isyan etti.

Evine 2550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” sözleriyle isyan etti.

EV 1000 METREKARE DEĞİL

Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." dedi.