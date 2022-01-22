Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel isyan etti
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Gülse Birsel, evinin odası sayısını söyleyerek "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" dedi.
Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı.
Yurttaşlar yeni yılın ilk faturalarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de sosyal medya hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşarak isyan etti.
Evine 2550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” sözleriyle isyan etti.
EV 1000 METREKARE DEĞİL
Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." dedi.
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