Gökhan Özoğuz isyan etti: 'Bunu yapamazsınız!'

21 Ocak 2022 Cuma, 09:25

Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Özellikle zincir marketlerde birçok temel gıda ürünü düne göre pahalandı. İğneden ipliğe gelen zamlar yurttaşı isyan ettiriyor.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra; elektrik fiyatlarına gelen zam da faturaları rekor oranda artırdı. Ocak 2022 itibarıyla faturalarını görenler gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları ocakta ikiye katlanmış olarak geldi. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.

ÖZOĞUZ: 'BUNU YAPAMAZSINIZ!'

Son olarak duruma isyan edenlerden biri de Athena grubunun solisti, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Özoğuz, kişisel sosyal medya hesaplarından, bitmek bilmeyen zam yağmruna sert tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, "Bunu yapamazsınız" notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede su, elektrik, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlara yüzde 150'ye varan zam yapamazsınız!"