Elizabeth Olsen ve Miles Teller başrolde: Eternity filminden ilk fragman geldi...

Elizabeth Olsen ve Miles Teller'ı başrolde buluşturan romantik komedi filmi Eternity'nin ilk fragmanı yayımlandı.

Sonbaharda vizyona girmesi planlanan film Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapacak. David Freyne imzalı filmin senaristliğini ise David Freyne ile birlikte Pat Cunnane üstleniyor.

ETERNITY FİLMİNİN KONUSU

"Eternity", ruhların sonsuzluklarını geçirecekleri yeri seçmeleri için yalnızca bir haftaları olduğu, öte-âleme ait bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezindeki Joan (Elizabeth Olsen), hayattaki partneri (Miles Teller) ile genç yaşta kaybettiği ve onlarca yıldır onu bekleyen ilk aşkı (Callum Turner) arasında neredeyse imkânsız bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Romantik dramayı absürd bir mizah ile harmanlayan film, aşk, zaman ve ikinci şanslar üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor.