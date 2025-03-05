Emel Sayın'dan 'botoks' açıklaması!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:30

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:30

79 yaşındaki ünlü sanatçı Emel Sayın, botoks yaptırmak için gittiği hastanenin önünde estetik müdahalelere dair açıklamalarda bulundu. Sayın, "Ben botoks yaptırmaya geldim. Botoksa karşı değilim. Zaten bir tek o var, başka bir şey yaptırmıyorum" diyerek, estetik müdahalelere bakış açısını paylaştı.

Son dönemde gündem olan Türkan Şoray makyajı hakkında ise Sayın, “Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan’ı. Birazdan bakacağım” ifadelerini kullandı.

BURCU BİRİCİK'İ İZLİYORUM, ÇOK BEĞENİYORUM



Emel Sayın, hayatının film olması halinde kendisini canlandıracak isim olarak Burcu Biricik’i görmek istediğini belirtti.

"Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" diyen Sayın, hayatını konu alacak filmde Biricik’in rol alması halinde başarılı olacağına inandığını söyledi:

"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler, tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu’yu izliyorum, çok da beğeniyorum."