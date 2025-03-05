Emel Sayın'dan 'botoks' açıklaması!
Emel Sayın, botoks yaptırmak için gittiği hastanede estetik müdahalelere dair açıklamalarda bulunarak, sadece botoks yaptırdığını ve başka bir estetik işlem yapmadığını belirtti. Ayrıca, hayatını konu alan filmde kendisini Burcu Biricik’in canlandırmasını istediğini söyledi.
79 yaşındaki ünlü sanatçı Emel Sayın, botoks yaptırmak için gittiği hastanenin önünde estetik müdahalelere dair açıklamalarda bulundu. Sayın, "Ben botoks yaptırmaya geldim. Botoksa karşı değilim. Zaten bir tek o var, başka bir şey yaptırmıyorum" diyerek, estetik müdahalelere bakış açısını paylaştı.
Son dönemde gündem olan Türkan Şoray makyajı hakkında ise Sayın, “Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan’ı. Birazdan bakacağım” ifadelerini kullandı.
BURCU BİRİCİK'İ İZLİYORUM, ÇOK BEĞENİYORUM
Emel Sayın, hayatının film olması halinde kendisini canlandıracak isim olarak Burcu Biricik’i görmek istediğini belirtti.
"Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" diyen Sayın, hayatını konu alacak filmde Biricik’in rol alması halinde başarılı olacağına inandığını söyledi:
"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler, tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu’yu izliyorum, çok da beğeniyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!
- 163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'