Son günlerde magazin dünyasında Sibel Can ile anılan Emir Sarıgül'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül kaç yaşında, nereli?

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan dünyaya gelen oğludur. 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi, Emir Sarıgül henüz 4 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

EMİR SARIGÜL'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha sonra İngiltere’nin Londra kentinde bulunan American Intercontinental University’de yüksek lisans yapmıştır.

İş dünyası ve sosyal yaşamda aktif bir profil çizen Emir Sarıgül, aynı zamanda spor ve sosyal sorumluluk alanlarında da görevler üstlenmiştir. Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

EMİR SARIGÜL'ÜN ESKİ EŞİ KİM?

Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya gelmiştir. Çift, 2019 yılında boşanmıştır.