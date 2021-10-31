Erkan Özerman hakkında skandal iddia: 'Ünlü oyuncuya ahlaksız fotoğraflarla şantaj!'
Erkan Özerman ile uzun süre birlikte çalışan fakat ismini paylaşmak istemeyen bir oyuncu menajeri, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını iddia eden ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay şoke eden açıklamalarda bulundu.
Röportajda, Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını ifade eden ismini vermek istemeyen oyuncu menajeri, "Erkan Bey, 'Best Model benim erkek haremimdir' diyen ve bu yarışmayı kendisi için düzenlediğini söyleyen birisidir. Best Model'de jüriden çıkan sonucun bir önemi yoktur. Her zaman Erkan Özerman'ın istediği yarışmacılar derece alır. Jön olanlardan biri ile birlikte olduğuna şahit olan, bir modacı arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.
"KIVANÇ TATLITUĞ'A ŞANTAJ YAPTI"
Onur Akay'ın "Bu jön sarışın mı esmer mi?" sorusuna ise "Esmer" yanıtını veren menajer, " Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman Paris'te Erkan Özerman'ın evinde kaldı. Ancak o yıllarda Erkan Bey daha çok onların menajerliğinden para götürmenin yollarını arıyordu. Çok şeye şahit olduk ve olanlar var. Yine bir başka modacı arkadaşımız Ramaza, Paris'te şu olaya şahit olmuştu. Erkan Özerman bir marjinal kulüpte Kıvanç Tatlıtuğ'a makyaj yaptırarak foto çekimleri yaptırmış. Kıvanç bu resimleri moda çekimleri sanıyormuş... Oysa Erkan Özerman kasasına şantaj için çekim yaptırmış ve yıllar sonra o fotoğraflarla şantaj da yaptı" dedi.
PASTA KRİZİNDE NE OLDU?
“Mesela hatırlarsınız bir pasta krizi de yaşanmıştı. Erkan Özerman güya verdiği bir partide Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafı ile gelen pastaya sinirlenmiş ve geri göndermişti. Aslında o pastayı bile kendi yaptırmıştı" iddialarında bulundu.
DAVA AÇILDI
Adını vermek istemeyen menajer, “Erkan Özerman'ın hakkında davalar açılmaya başladı. Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacaktır zaten” diyerek röportajını tamamladı.
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