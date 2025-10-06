Erkeklerin yaşa göre seks performansı belli oldu: 'Fiziksel güç' süreyi etkiliyor!

Metro'da yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre 18-24 yaş arasındaki erkeklerin ortalama seks süresinin 16,14 dakika sürdüğü belirtilirken, bu yaş grubunda süreler birkaç dakikadan bir saati aşan performanslara kadar değişebiliyor.

25-34 yaş grubunda ise ortalama süre 18,29 dakikaya çıkarak zirve noktasına ulaşıyor. Uzmanlara göre bu dönemde deneyim ile fiziksel güç birleşerek performansı artırıyor.

GENÇLİKTE 18 DAKİKA, 65'TE 8 DAKİKA

35-44 yaş grubunda ortalama süre 17,40 dakikaya düşüyor. 45-54 yaş arasında bu süre 14,14 dakikaya geriliyor. 55-64 yaş grubunda ortalama 11,30 dakikaya, 65 yaş ve üzerindeyse 8,15 dakikaya kadar iniyor. Uzmanlar bu düşüşte hormonal değişimlerin, yaşa bağlı rahatsızlıkların ve fiziksel kısıtlılıkların etkili olduğunu belirtiyor.

Cinsel sağlık uzmanı Sarah Mulindwa, 20’li yaşların sonu ile 30’lu yaşların başında seks süresinin zirveye ulaştığını, sonrasında ise kademeli olarak azaldığını söylüyor.

Mulindwa’ya göre genç yaşlarda yüksek uyarılma nedeniyle orgazm daha hızlı gelebiliyor, ancak toparlanma süresi kısa olduğundan dayanıklılık genelde uzun sürüyor.

Araştırmada dikkat çekilen bir diğer nokta ise sürenin tek başına “iyi seks” anlamına gelmediği. Uzmanlar, iletişim, ön sevişme ve farklı yöntemlerin de tatmin üzerinde en az süre kadar etkili olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, erkeklerin yatakta kalma süresi yaşa bağlı olarak değişse de uzmanlar, cinsel tatminin sadece zamana değil, partnerler arasındaki uyuma ve iletişime de bağlı olduğunu hatırlatıyor.