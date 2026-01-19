Erol Evgin’den Atlas Çağlayan isyanı: 'Sessiz kalmayı içime sindiremiyorum!'

İstanbul Güngören’de, bir kafeden çıkan iki grup arasında başlayan 'yan bakma' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; 15 yaşındaki E.Ç., yanında taşıdığı "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden ağır yaraladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından emniyet güçlerince yakalanan 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EROL EVGİN: "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Toplumu sarsan bu cinayete sanat dünyasının usta ismi Erol Evgin’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden gençlerin isimlerini tek tek anarak bir paylaşım yapan Evgin, derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Sessiz kalmayı içime sindiremiyorum; ama bir şey söylemek istediğimde de sözün bittiği yerdeyiz! Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak, Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan… Gencecik, pırıl pırıl çocuklar; artık yoklar. Tüm acılı ailelere sabır diliyorum."

"SOKAKLARIN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA"

Açıklamasında toplumsal güvenlik vurgusu yapan Evgin, şiddet sarmalına dikkat çekerek yetkililere seslendi: "Yaşananlar hepimizin güvenliğine yapılmış bir tehdittir. Sokakların güvenliği artırılmalıdır. Katledilen tüm çocuklar, tüm kadınlar, tüm insanlar için adalet diliyorum."